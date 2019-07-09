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За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,4%
9 июль 2019 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В мае 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
С начала года цены на товары и услуги в регионе повысились на 5%.
Самый большой рост цен за первые четыре месяца наблюдается в категории «услуги» — 6,5%. У продовольственных товаров без алкогольных напитков рост составил 5,6%. Далее идут «продовольственные товары», где цены увеличились за год с января по май на 5,1%. Цены на «продовольственные товары без плодоовощной продукции» выросли на 4,9%. Такой же рост показали цены на товары. На 0,3% меньше — у категории «непродовольственные товары». На последней строке оказалось увеличение цен на алкогольные напитки — на 0,8%.
С начала года цены на товары и услуги в регионе повысились на 5%.
Самый большой рост цен за первые четыре месяца наблюдается в категории «услуги» — 6,5%. У продовольственных товаров без алкогольных напитков рост составил 5,6%. Далее идут «продовольственные товары», где цены увеличились за год с января по май на 5,1%. Цены на «продовольственные товары без плодоовощной продукции» выросли на 4,9%. Такой же рост показали цены на товары. На 0,3% меньше — у категории «непродовольственные товары». На последней строке оказалось увеличение цен на алкогольные напитки — на 0,8%.
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