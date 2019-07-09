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Роскачество проверило бургеры в ресторанах быстрого питания на наличие антибиотиков
9 июль 2019 (13:44)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Аккредитованные испытательные лаборатории по заказу Роскачества протестировали бургеры, пользующиеся наибольшим спросом. Об этом говорится на сайте организации.
Проверка проходила в 11 популярных ресторанах следующих сетей: McDonalds, Burger King, KFC, Farш, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. При этом продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех.
Вся продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы. Так, в «Биг Маке» (McDonalds, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») — офлоксацин.
«Концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», — говорится в сообщении Роскачества.
Проверка проходила в 11 популярных ресторанах следующих сетей: McDonalds, Burger King, KFC, Farш, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. При этом продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех.
Вся продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы. Так, в «Биг Маке» (McDonalds, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) — энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») — офлоксацин.
«Концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья», — говорится в сообщении Роскачества.
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