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В Екатеринбурге состоялась церемония открытия саммита GMIS-2019

9 июль 2019 (13:06)

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В Екатеринбурге состоялась церемония открытия второго глобального саммита производства и индустриализации (GMIS-2019), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В текущем году саммит проходит в «Конгресс-холле». В рамках церемонии открытия GMIS-2019 на площадке выступили председатель организационного комитета саммита Бадр аль-Олама и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В своем вступительном слове Д. Козак объяснил, почему для проведения саммита была выбрана площадка в уральской столице.

«Место главного международного саммита выбрано неслучайно. Екатеринбург по праву претендует на звание не только столицы Урала, но и промышленной столицы России. Вся история региона неразрывно связана с историей становления и развития отечественной промышленности. Время проведения глобального саммита синхронизировано с проведением главной национальной промышленной выставки. Уверен, что совмещение GMIS-2019 и «Иннопром-2019» станет эффективной платформой для укрепления международной производственной кооперации, будет уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения актуальных проблем в области индустриализации», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

Программа глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) включает около 40 деловых мероприятий различного формата. Среди них — панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки и другие.

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