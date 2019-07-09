Новости дня
«Уральские авиалинии» представили на «Иннопроме-2019» новую систему бронирования билетов
9 июль 2019 (12:48)
УрБК, Москва, 09.07.2019. «Уральские авиалинии» в десятый раз принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба авиакомпании.
На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки могут познакомиться с маршрутной сетью авиакомпании, новинками летнего сезона, узнать о новой системе бронирования в мобильном приложении и на официальном сайте.
«Традиционная зона селфи в этом году позволит всем посетителям стенда очутиться на фоне движущейся турбины в компании бортпроводниц. На память можно приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий», — говорится в сообщении.
Стенд «Уральских авиалиний» расположен в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Выставка продлится до 11 июля 2019 года.
На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки могут познакомиться с маршрутной сетью авиакомпании, новинками летнего сезона, узнать о новой системе бронирования в мобильном приложении и на официальном сайте.
«Традиционная зона селфи в этом году позволит всем посетителям стенда очутиться на фоне движущейся турбины в компании бортпроводниц. На память можно приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий», — говорится в сообщении.
Стенд «Уральских авиалиний» расположен в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Выставка продлится до 11 июля 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» подвели итоги «Иннопрома-2018»
- Посетители выставки «Иннопром-2018» сделали более 12 тысяч фотографий на стенде «Уральских авиалиний»
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» презентовала свой стенд на «Иннопроме-2018»
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» представило свой стенд на выставке «Иннопром-2012»
- «Уральские авиалинии» на «ИННОПРОМе-2011» демонстрируют новые возможности для пассажиров