Новости дня

«Уральские авиалинии» представили на «Иннопроме-2019» новую систему бронирования билетов

9 июль 2019 (12:48)

УрБК, Москва, 09.07.2019. «Уральские авиалинии» в десятый раз принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба авиакомпании.

На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки могут познакомиться с маршрутной сетью авиакомпании, новинками летнего сезона, узнать о новой системе бронирования в мобильном приложении и на официальном сайте.

«Традиционная зона селфи в этом году позволит всем посетителям стенда очутиться на фоне движущейся турбины в компании бортпроводниц. На память можно приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий», — говорится в сообщении.

Стенд «Уральских авиалиний» расположен в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Выставка продлится до 11 июля 2019 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: