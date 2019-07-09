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«Уральские авиалинии» представили на «Иннопроме-2019» новую систему бронирования билетов

УрБК, Москва, 09.07.2019. «Уральские авиалинии» в десятый раз принимают участие в международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба авиакомпании.



На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки могут познакомиться с маршрутной сетью авиакомпании, новинками летнего сезона, узнать о новой системе бронирования в мобильном приложении и на официальном сайте.



«Традиционная зона селфи в этом году позволит всем посетителям стенда очутиться на фоне движущейся турбины в компании бортпроводниц. На память можно приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий», — говорится в сообщении.



Стенд «Уральских авиалиний» расположен в павильоне № 3 МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Выставка продлится до 11 июля 2019 года.

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