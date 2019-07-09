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Главы трех уральских регионов подписали соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра

9 июль 2019 (12:30)

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Главы трех уральских регионов 8 июля на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Подписи под соглашением поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня мы объединяем усилия трех регионов в решении одной из ключевых задач — усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. В рамках реализации национального проекта «Наука» мы вместе создаем уральский межрегиональный научно-образовательный центр. Он станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов», — отметил Евгений Куйвашев.

Научно-образовательный центр будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для дальнейшего ускоренного внедрения разработок в производство. Это позволит компаниям выпускать востребованную, конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Уральский федеральный университет уже сформировал перечень более чем из 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках УМНОЦа. Ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками.

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