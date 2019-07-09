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В Челябинскую область пытались незаконно ввезти 75 тонн растительной и животноводческой продукции

УрБК, Челябинск, 09.07.2019. В Троицке на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Бугристое» с 1 по 7 июля выявлено семь случаев нарушения законодательства при перемещении 75 т растительной и животноводческой продукции и 83 лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



После проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещено к ввозу на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан 72,8 т фруктов и овощей происхождением Казахстан, Узбекистан, Таджикистан (арбузы, дыни, яблоки, сливы, персики, лук, чеснок, семена лука). Растительная продукция следовала в города Челябинск, Екатеринбург, Москва.



Причинами для возврата послужили отсутствие фитосанитарных сертификатов, недействительные сертификаты, несоответствие информации в фитосанитарном сертификате с реально перевозимым грузом, отсутствие маркировки продукции и ошибки в маркировке.



Также были пресечены две попытки незаконного вывоза в Республику Казахстан поднадзорных грузов. 2,2 т морепродуктов и свежемороженой рыбы следовали без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза ф. № 2 из города Екатеринбург в город Алматы Республики Казахстан.



Из Оренбургской области в Кокшетау Республики Казахстан пытались переправить 83 лошади частному лицу. В Реестре предприятий Таможенного союза данный получатель отсутствует. Кроме того, на одну партию животных был представлен ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1, который признан недействительным, так как был заполнен с нарушением ветеринарных правил. Остальных лошадей провозили без сопроводительных документов.



«С перевозчиками, гражданами Казахстана, проведены разъяснительные беседы о порядке перемещения продукции и животных по территории Евразийского экономического союза. Правонарушители привлечены к административной ответственности, соответственно, по части 2 статьи 10.2 и части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Все грузы под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Челябинской области возвращены отправителям», — говорится в сообщении.

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