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В ЦБ назвали основные причины роста киберпреступлений

УрБК, Москва, 09.07.2019. В ЦБ обеспокоены ростом киберпреступлений на основе методов социальной инженерии в России, пишут «Известия».



Основные тенденции этого года в сфере информационной безопасности ЦБ представил на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. В числе главных рисков, с которыми люди сталкиваются при использовании мобильных устройств, — низкая осведомленность и неосторожность пользователей (29%), 27% — потеря гаджета, 11% — кража.



«Цифра 29% говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами. Эта неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету», — прокомментировала представленные данные первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.



По данным презентации, представленной Центробанком на конгрессе в Санкт-Петербурге, главным источником утечки данных в нашей стране являются банки и другие финансовые организации (25%). На втором месте — государственные и силовые структуры (18,8%). И со временем риски будут только возрастать. Об этом свидетельствуют тенденции распространения технологий.

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