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В Екатеринбурге суд заблокировал пять сайтов по продаже водительских прав

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявление прокуратуры о блокировке пяти сайтов по продаже водительских прав. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



«В ходе мониторинга интернета выявлено 5 сайтов, на которых была размещена информация о продаже дистанционным способом водительских удостоверений, дающих право на управление транспортным средством. При этом доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством пользователей», — говорится в сообщении.



Как указали в надзорном ведомстве, такой способ получения водительского удостоверения является незаконным. По итогам проверки прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на сайтах информации запрещенной.

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