Новости дня
В Екатеринбурге суд заблокировал пять сайтов по продаже водительских прав
9 июль 2019 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявление прокуратуры о блокировке пяти сайтов по продаже водительских прав. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
«В ходе мониторинга интернета выявлено 5 сайтов, на которых была размещена информация о продаже дистанционным способом водительских удостоверений, дающих право на управление транспортным средством. При этом доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством пользователей», — говорится в сообщении.
Как указали в надзорном ведомстве, такой способ получения водительского удостоверения является незаконным. По итогам проверки прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на сайтах информации запрещенной.
«В ходе мониторинга интернета выявлено 5 сайтов, на которых была размещена информация о продаже дистанционным способом водительских удостоверений, дающих право на управление транспортным средством. При этом доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством пользователей», — говорится в сообщении.
Как указали в надзорном ведомстве, такой способ получения водительского удостоверения является незаконным. По итогам проверки прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга обратился в суд с заявлениями о признании размещенной на сайтах информации запрещенной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Среднем Урале заблокировали 12 сайтов по продаже магнитов для остановки счетчиков коммунальных ресурсов
- В Екатеринбурге выявили шесть интернет-сайтов, торгующих рыбой из Красной книги
- Свердловская транспортная прокуратура выявила шесть сайтов, продающих права на управление маломерными судами
- Суд в Свердловской области заблокировал сайты по продаже фальшивых дипломов
- Роспотребнадзор за год закрыл в России 420 сайтов по дистанционной продаже алкоголя