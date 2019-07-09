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В Екатеринбурге приставы арестовали семь транспортных средств за долги
9 июль 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В ходе рейдового мероприятия в Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги семь транспортных средств. Они эвакуированы на специализированную автостоянку в ожидании поступления оплаты должниками своих задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Судебные приставы Екатеринбургского специализированного отдела по взысканию административных штрафов совместно с инспекторами ДПС Спецбатальона Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области работали в двух точках города: на перекрестке улиц Фурманова — Белинского и на Кольцовском тракте.
«При помощи камер, подключенных к сервису «Банк данных исполнительных производств», сотрудники ведомства проверили более 50 должников по различным категориям исполнительных производств. Многие из них пожелали расстаться с долгом прямо на месте, таким образом, было оплачено 55 тыс. руб. задолженностей различных категорий», — говорится в сообщении.
Также в ходе рейда был арестован Toyota Land Cruiser за долг по алиментам в размере 3,5 млн руб.
Судебные приставы Екатеринбургского специализированного отдела по взысканию административных штрафов совместно с инспекторами ДПС Спецбатальона Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области работали в двух точках города: на перекрестке улиц Фурманова — Белинского и на Кольцовском тракте.
«При помощи камер, подключенных к сервису «Банк данных исполнительных производств», сотрудники ведомства проверили более 50 должников по различным категориям исполнительных производств. Многие из них пожелали расстаться с долгом прямо на месте, таким образом, было оплачено 55 тыс. руб. задолженностей различных категорий», — говорится в сообщении.
Также в ходе рейда был арестован Toyota Land Cruiser за долг по алиментам в размере 3,5 млн руб.
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