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Правительство РФ предложило увеличить ставки акцизов на вино

9 июль 2019 (11:10)

УрБК, Москва, 09.07.2019. Правительство РФ в ближайшее время направит в Госдуму законопроект с предложением увеличить ставки акцизов на вино. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства РФ Олега Осипова.

Согласно документу, ставки акцизов на тихие вина предлагается повысить сразу на 13 руб. (до 31 руб. за 1 л), на игристые — на 4 руб. (до 40 руб. за 1 л).

В случае принятия правительственного законопроекта новые ставки акцизов вступят в силу с 1 января 2020 года.

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