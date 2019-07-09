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В Ревде администратора магазина «Красное и Белое» оштрафовали за нарушение правил хранения товаров

УрБК, Екатеринбург 09.07.2019. Администратор алкомаркета «Красное и Белое» ООО «Апогей» в Ревде Светлана Каминская не смогла добиться отмены штрафа за ненадлежащее хранение продуктов питания в торговом зале.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, нарушения в алкомаркете были выявлены в январе 2019 года во время проверки, проведенной сотрудником областного управления Роспотребнадзора.



«В алкомаркете реализовывались пищевые продукты без документов, подтверждающих происхождение, качество, безопасность товаров. На ряде продукции отсутствовали ярлыки с указанием информации об условиях хранения, сроке годности данной продукции. Например, у кондитерского набора «Конфеты «К чаю» отсутствовала товаросопроводительная документация, маркировочные ярлыки. Также было выявлено несоблюдение условий хранения пищевых продуктов», — говорится в сообщении.



В частности, в среднетемпературном холодильном оборудовании хранилась красная икра с условием хранения от -4 до -6 градусов. Не соблюдались правила торгового соседства при хранении пищевых продуктов. Все выявленные нарушения были зафиксированы в акте проверки.



По итогам проверки С. Каминской был назначен штраф на сумму 30 тыс. руб. Администратор попыталась обжаловать это решение в Ревдинском городском суде, но здесь отклонили ее апелляцию. Затем женщина обратилась в Свердловский облсуд.



«Судья Свердловского областного суда, рассмотрев жалобу и материалы дела, пришел к выводу, что факт совершения административного правонарушения подтвержден совокупностью исследованных доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают», — отмечается в сообщении.



По итогам рассмотрения жалобы решение первой инстанции было оставлено без изменений.

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