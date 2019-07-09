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В Минсельхозе РФ ожидают снижения производства зерновых, картофеля и сахарной свеклы
9 июль 2019 (10:33)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Объем урожая в России в 2019 году по ряду культур может оказаться ниже по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом говорится в «Национальном докладе о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства», опубликованном на сайте правительства РФ.
«Учитывая природно-климатические и экономические риски, прогнозируемую динамику цен на зерно на мировом рынке, исходя из прогнозируемых объемов растениеводческой продукции, индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2019 году предварительно оценивается на уровне 100-100,5% к 2018 году», — говорится в разделе прогноза.
Как следует из разреза блока, по ряду сельхозкультур авторы документа ожидают снижения. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году прогнозируется в объеме 108,3 млн т (95,6% к уровню 2018 года), сахарной свеклы — 40,1 млн т (95,2%), семян подсолнечника — 11,3 млн т (88,6%), картофеля — 22,1 млн т (98,7%), овощей — 14,2 млн т (104,4%).
Объемы производства молока, как полагают эксперты, в 2019 году сохранятся на уровне прошлого года — 31,1 млн т.
В сфере животноводства в 2019 году ожидается рост производства на 1,5-1,7%.
«Учитывая природно-климатические и экономические риски, прогнозируемую динамику цен на зерно на мировом рынке, исходя из прогнозируемых объемов растениеводческой продукции, индекс производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2019 году предварительно оценивается на уровне 100-100,5% к 2018 году», — говорится в разделе прогноза.
Как следует из разреза блока, по ряду сельхозкультур авторы документа ожидают снижения. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году прогнозируется в объеме 108,3 млн т (95,6% к уровню 2018 года), сахарной свеклы — 40,1 млн т (95,2%), семян подсолнечника — 11,3 млн т (88,6%), картофеля — 22,1 млн т (98,7%), овощей — 14,2 млн т (104,4%).
Объемы производства молока, как полагают эксперты, в 2019 году сохранятся на уровне прошлого года — 31,1 млн т.
В сфере животноводства в 2019 году ожидается рост производства на 1,5-1,7%.
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