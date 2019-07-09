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Резиденты технопарка высоких технологий Свердловской области презентовали свои проекты на «Иннопроме»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Более 30 резидентов технопарка высоких технологий Свердловской области презентовали свои проекты на «Иннопроме-2019», сообщает технопарк.



Для презентаций были задействованы все возможности международного форума: в работе Биржи контактов принимают участие 17 проектов, на HiTechRoadShow выставили свои проекты 7 резидентов, на стенде Свердловской области представлены 4 проекта резидентов технопарка, и два проекта стали участниками общей работы на стенде Минпромторга. Компания «Постэкс», разрабатывающая автоматизированные линии под конкретные производственные задачи, работает на форуме на собственном стенде. Таким образом, 31 компания-резидент продемонстрировала гостям международного промышленного форума свои наработки.



«В этом году мы представили на «Иннопроме» проекты практически по всем направлениям работы технопарка. Естественно, проекты, связанные с цифровизацией производства, — в главном тренде форума, а также проекты, связанные с разработкой беспилотных летательных систем, созданием сплавов с уникальными свойствами, с информационными технологиями. Разработками наших резидентов помимо российских предприятий уже заинтересовались австрийцы, испанцы, филиппинцы», — сообщил генеральный директор технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев.



По словам руководителя технопарка, есть интерес и со стороны начинающих инновационных компаний к статусу резидента технопарка.



«То содействие, которое оказывает технопарк стартапам, в том числе и сопровождение их до первых коммерческих успехов, оказалось востребованным: уже в первый день Иннопрома поданы 9 заявок на получение статуса наших резидентов», — уточнил Марат Нуриев.



Помимо этого, в работе международного форума принимают участие специалисты самого технопарка — руководитель Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций Олеся Фуртикова и руководитель проектов технопарка Светлана Харина.

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