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ЕВРАЗ представил на «Иннопроме-2019» свои IT-наработки в промышленности
9 июль 2019 (09:37)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2019», которая проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 8 по 11 июля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
«Компания активно реализует проект цифровой трансформации бизнеса. ЕВРАЗ занимается цифровизацией процессов и использует передовые решения для удаленного мониторинга объектов. Использование Big Data, машинного обучения, разработка и внедрение экспертных систем позволяют ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке», — говорится в сообщении.
На «Иннопроме» компания представила самые значимые проекты 2018 года. Это, в частности, внедрение автоматизированной системы мониторинга горно-транспортной техники в карьерах ЕВРАЗ КГОКа; организация маркшейдерской съемки угольных разрезов ЕВРАЗа с помощью дронов; запуск мобильных решений для безопасной добычи угля в шахтах; внедрение системы оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи № 7 ЕВРАЗ НТМК; автоматизация процесса продувки стали в конвертерах ЕВРАЗ ЗСМК; разработка системы математического моделирования производственных переделов на предприятиях ЕВРАЗа в Сибири.
Насыщенной была деловая программа руководителей ЕВРАЗа. Вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов принял участие в панельной дискуссии Сколково «Реальная экономика «на цифре»: практики внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленности.
«Только в 2018 году в ЕВРАЗе было реализовано 24 проекта в области цифровизации производства, еще 16 находятся в стадии выполнения. Для предприятий нашей отрасли особые перспективы открывает использование искусственного интеллекта, что предполагает развитие и внедрение экспертных систем, математических модулей и машинного обучения», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов.
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». БелАЗ уже много лет поставляет мощные самосвалы для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. По соглашению, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации.
«Иннопром» — это возможность заключить контракты, найти новых партнеров. Здесь можно узнать вектор развития крупнейших промышленных компаний и поставщиков оборудования, познакомиться с новыми технологиями», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
«Компания активно реализует проект цифровой трансформации бизнеса. ЕВРАЗ занимается цифровизацией процессов и использует передовые решения для удаленного мониторинга объектов. Использование Big Data, машинного обучения, разработка и внедрение экспертных систем позволяют ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке», — говорится в сообщении.
На «Иннопроме» компания представила самые значимые проекты 2018 года. Это, в частности, внедрение автоматизированной системы мониторинга горно-транспортной техники в карьерах ЕВРАЗ КГОКа; организация маркшейдерской съемки угольных разрезов ЕВРАЗа с помощью дронов; запуск мобильных решений для безопасной добычи угля в шахтах; внедрение системы оптимизации технологического процесса выплавки чугуна на доменной печи № 7 ЕВРАЗ НТМК; автоматизация процесса продувки стали в конвертерах ЕВРАЗ ЗСМК; разработка системы математического моделирования производственных переделов на предприятиях ЕВРАЗа в Сибири.
Насыщенной была деловая программа руководителей ЕВРАЗа. Вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов принял участие в панельной дискуссии Сколково «Реальная экономика «на цифре»: практики внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленности.
«Только в 2018 году в ЕВРАЗе было реализовано 24 проекта в области цифровизации производства, еще 16 находятся в стадии выполнения. Для предприятий нашей отрасли особые перспективы открывает использование искусственного интеллекта, что предполагает развитие и внедрение экспертных систем, математических модулей и машинного обучения», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артем Натрусов.
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик». БелАЗ уже много лет поставляет мощные самосвалы для работы в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. По соглашению, компании обеспечат высокое качество новых 240-тонных самосвалов и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа, поставку оригинальных запасных частей, а также техническое сопровождение техники на гарантийный период эксплуатации.
«Иннопром» — это возможность заключить контракты, найти новых партнеров. Здесь можно узнать вектор развития крупнейших промышленных компаний и поставщиков оборудования, познакомиться с новыми технологиями», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
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