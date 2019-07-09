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В Госдуме РФ предложили запретить поставки вин и минеральной воды из Грузии
9 июль 2019 (09:18)
УрБК, Москва, 09.07.2019. Госдума РФ предлагает правительству прекратить поставки в РФ вин и минеральной воды из Грузии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Прайм».
«Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — сказал В. Володин.
Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.
«Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — сказал В. Володин.
Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.
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