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На «Иннопроме-2019» подписано соглашение о создании Уральского промышленного кластера
9 июль 2019 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Руководители Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2019» подписали соглашение о создании Уральского промышленного кластера. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.
Предполагается, что на территории кластера будут сосредоточены усилия регионов по увеличению инвестиционной активности и реализации промышленной политики. Детали договора между Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном не уточняются.
Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.
Предполагается, что на территории кластера будут сосредоточены усилия регионов по увеличению инвестиционной активности и реализации промышленной политики. Детали договора между Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном не уточняются.
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