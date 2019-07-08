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«Ромир»: для нормального уровня жизни россиянам необходимо 78 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 08.07.2019. Россияне оценили стоимость «нормальной жизни» на сумму 78 тыс. руб. в месяц, свидетельствую результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».



В 2015 году россиянам, согласно опросу, требовалось в среднем 68,9 тыс. руб. в месяц для «нормальной жизни», что на 13,3% меньше по сравнению с обновленными данными.



Для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. руб. в месяц. В 2015 году — 950 тыс. руб.

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