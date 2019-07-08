Новости дня
«Ромир»: для нормального уровня жизни россиянам необходимо 78 тыс. рублей в месяц
8 июль 2019 (18:00)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Россияне оценили стоимость «нормальной жизни» на сумму 78 тыс. руб. в месяц, свидетельствую результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».
В 2015 году россиянам, согласно опросу, требовалось в среднем 68,9 тыс. руб. в месяц для «нормальной жизни», что на 13,3% меньше по сравнению с обновленными данными.
Для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. руб. в месяц. В 2015 году — 950 тыс. руб.
В 2015 году россиянам, согласно опросу, требовалось в среднем 68,9 тыс. руб. в месяц для «нормальной жизни», что на 13,3% меньше по сравнению с обновленными данными.
Для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в среднем необходимо 965 тыс. руб. в месяц. В 2015 году — 950 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Ромир»: для нормального уровня жизни российской семье необходимо 78 тыс. рублей в месяц
- Ромир: Российской семье для «роскошной жизни» необходимо 1,6 млн руб. ежемесячно
- На Урале разница между реальными доходами и желаемыми составляет 43%
- Средней российской семье для «нормальной» жизни нужно 67 тыс. рублей
- Кредит «На всё про всё» от ОАО «СКБ-банк» ежедневно получают около 1 тыс. клиентов