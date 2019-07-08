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Доля фермеров в структуре производства сельхозпродукции в России составляет 12%
8 июль 2019 (17:29)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) в России по итогам 2018 года обеспечили 12% общего объема производства сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в «Национальном докладе о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства», опубликованном на сайте правительства РФ.
Одновременно с этим в документе указывается, что с 2006 по 2016 годы общее количество КФХ и ИП (в сфере сельского хозяйства) сократилось на 38,7% — почти до 200 тыс. предприятий.
«Несмотря на сокращение количества КФХ, в целом за 2014-2018 годы наблюдается рост производственного потенциала и объемов производства производимой ими продукции. В основном это складывается за счет объемов производства продукции, получаемой от разведения КРС (крупного рогатого скота — прим. ред.)», — говорится в докладе.
Так, по сравнению с 2014 годом более чем на 20% возросло поголовье коров, в результате чего объем производства молока в КФХ в 2018 году вырос более чем на 30% по сравнению с 2014 годом.
Одновременно с этим в документе указывается, что с 2006 по 2016 годы общее количество КФХ и ИП (в сфере сельского хозяйства) сократилось на 38,7% — почти до 200 тыс. предприятий.
«Несмотря на сокращение количества КФХ, в целом за 2014-2018 годы наблюдается рост производственного потенциала и объемов производства производимой ими продукции. В основном это складывается за счет объемов производства продукции, получаемой от разведения КРС (крупного рогатого скота — прим. ред.)», — говорится в докладе.
Так, по сравнению с 2014 годом более чем на 20% возросло поголовье коров, в результате чего объем производства молока в КФХ в 2018 году вырос более чем на 30% по сравнению с 2014 годом.
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