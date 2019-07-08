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В Екатеринбурге юридическую фирму обвиняют в хищении почти 400 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при оказании юридических услуг одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что данная компания ранее осуществляла свою деятельность на ул. Карла Маркса в Екатеринбурге, оказывая юридические услуги населению.



С апреля по декабрь 2018 года юридической компанией заключены договоры на оказание юридических услуг, с граждан взимались денежные средства в полном объеме, при этом фактически услуги оказаны не были. Сумма причиненного ущерба 4 потерпевшим составила свыше 381 тыс. руб.



По материалам прокуратуры сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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