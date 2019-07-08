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Индекс потребительского доверия россиян во II квартале вырос на 7 процентных пунктов

8 июль 2019 (16:58)

УрБК, Москва, 08.07.2019. Индекс потребительского доверия россиян во II квартале 2019 года вырос впервые за год. Показатель увеличился на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование компании Nielsen.

«II квартал 2019 года охарактеризовался позитивной динамикой индекса потребительского доверия после годового периода снижения. Его значение поднялось на 7 пунктов относительно первого квартала 2019 года», — говорится в исследовании.

Последний раз индекс демонстрировал рост во II квартале прошлого года, а в третьем-четвертом кварталах и в первом квартале текущего года показатель снижался.

В исследовании указывается, что в апреле-июне на 8 процентных пунктов, до 33%, увеличилось число россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода.

«На 6 процентных пунктов до 20% увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас подходящее время тратить деньги. А число респондентов, оптимистично оценивающих свои перспективы на рынке труда, не изменилось (20%)», — отмечает Nielsen.

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