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Госдума вернулась к работе над законопроектом о принудительной комплексной застройке
8 июль 2019 (16:23)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий, несмотря на то, что срок их подготовки истек более полугода назад, пишет «Коммерсантъ».
Изданию в Минстрое и аппарате заместителя председателя правительства Виталия Мутко заявили, что поправки ко второму чтению внесены в Госдуму 28 июня. Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены, законопроект завис в Госдуме.
Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.
При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.
Целью комплексного и устойчивого развития территории разработчики называли вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок в муниципалитетах — зачастую это неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительная часть которых занята самовольными постройками.
«Наличие таких территорий в границах муниципальных образований, в большей степени расположенных в центральных районах, не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В Минстрое пояснили, что проект поправок устраняет технические неточности, а также направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Ключевой блок поправок касается упрощения процедур, например, сокращения срока проведения общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или наделения муниципалитетов полномочиями по установлению порядка внесения изменений в документацию по планировке территорий.
С учетом поправок думский комитет по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении.
Изданию в Минстрое и аппарате заместителя председателя правительства Виталия Мутко заявили, что поправки ко второму чтению внесены в Госдуму 28 июня. Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены, законопроект завис в Госдуме.
Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, под которым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства, а также необходимой для их функционирования инфраструктуры.
При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов, в том числе в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.
Целью комплексного и устойчивого развития территории разработчики называли вовлечение в градостроительную деятельность «депрессивных» площадок в муниципалитетах — зачастую это неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительная часть которых занята самовольными постройками.
«Наличие таких территорий в границах муниципальных образований, в большей степени расположенных в центральных районах, не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В Минстрое пояснили, что проект поправок устраняет технические неточности, а также направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Ключевой блок поправок касается упрощения процедур, например, сокращения срока проведения общественных слушаний по проектам правил землепользования и застройки или наделения муниципалитетов полномочиями по установлению порядка внесения изменений в документацию по планировке территорий.
С учетом поправок думский комитет по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении.
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