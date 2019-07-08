Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 5 коп.
8 июль 2019 (15:44)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 29 коп., до 63,87 руб., евро — на 5 коп. до 71,71 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 20 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 1 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 0,46 коп., евро — на 2 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 33 коп.