Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 5 коп.

8 июль 2019 (15:44)

УрБК, Москва, 08.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 29 коп., до 63,87 руб., евро — на 5 коп. до 71,71 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: