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В Челябинской области более 13% населения живет за чертой бедности

УрБК, Челябинск, 08.07.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию о доходах населения в российских регионах. Челябинская область заняла в рейтинге 42 место.



На Южном Урале 13,3% населения находится за чертой бедности, а 1,4% — за чертой крайней бедности.



Согласно статистике, в 2018 году в Челябинской области доходы превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 1,48 раза.



Самые низкие доходы в республиках Калмыкия, Алтай и Тыва, самый большой процент населения, находящегося за чертой бедности, — в Якутии, Красноярском крае и Камчатке.



Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

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