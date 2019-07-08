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Потребление в России молока и овощей остается ниже рекомендованной нормы
8 июль 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Объем потребления в России молока и овощей по итогам 2018 года оказался меньше рекомендованной нормы. Об этом следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, опубликованного на сайте правительства РФ.
Как следует из документа, потребление молока на душу населения в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной норме 325 кг. Авторы доклада поясняют, что это связано с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, а также с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения.
На низком уровне остается потребление овощей и бахчевых — 105,6 кг на душу населения (при норме — 140 кг). Примечательно, что производство овощей и бахчевых культур в 2018 году выросло на 1,5% — до 15,7 млн т., а объем запасов увеличился на 2,6% — до 667,1 тыс. т.
По норме жители страны питаются только картофелем — 91 кг при рекомендованном объеме 90 кг. Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России превышает норму на 2,1 кг и составляет 75,1 кг.
Как следует из документа, потребление молока на душу населения в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 225,2 кг при рекомендованной норме 325 кг. Авторы доклада поясняют, что это связано с сохранением уровня общих ресурсов молока и молокопродуктов, а также с удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения.
На низком уровне остается потребление овощей и бахчевых — 105,6 кг на душу населения (при норме — 140 кг). Примечательно, что производство овощей и бахчевых культур в 2018 году выросло на 1,5% — до 15,7 млн т., а объем запасов увеличился на 2,6% — до 667,1 тыс. т.
По норме жители страны питаются только картофелем — 91 кг при рекомендованном объеме 90 кг. Уровень потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России превышает норму на 2,1 кг и составляет 75,1 кг.
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