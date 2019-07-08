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Жительницу Ревды обвиняют в продаже контрафактной табачной продукции
8 июль 2019 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Ревде закончено предварительное следствие по факту приобретения и хранения в целях продажи немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В конце марта 2019 года гражданке, 1960 года рождения, в одном из павильонов оптового рынка города Екатеринбург предложили купить табачные изделия по цене ниже рыночной. Гражданка согласилась и приобрела в большом количестве нелегальную продукцию низкого качества на общую сумму 70 тыс. руб.
Женщина привезла табачные изделия в один из торговых павильонов в городе Ревда, где занималась розничной продажей продуктов. Продавец, ничего не подозревая, по указаниям злоумышленницы, приступила к продаже товаров. Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и произвели осмотр павильона, в ходе которого ими было изъято 3 тыс. 553 пачки табачной продукции без маркировки.
Женщина свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное следствие по факту приобретения и хранения в целях продажи немаркированных табачных изделий закончено. За совершенное преступление обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
В конце марта 2019 года гражданке, 1960 года рождения, в одном из павильонов оптового рынка города Екатеринбург предложили купить табачные изделия по цене ниже рыночной. Гражданка согласилась и приобрела в большом количестве нелегальную продукцию низкого качества на общую сумму 70 тыс. руб.
Женщина привезла табачные изделия в один из торговых павильонов в городе Ревда, где занималась розничной продажей продуктов. Продавец, ничего не подозревая, по указаниям злоумышленницы, приступила к продаже товаров. Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и произвели осмотр павильона, в ходе которого ими было изъято 3 тыс. 553 пачки табачной продукции без маркировки.
Женщина свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное следствие по факту приобретения и хранения в целях продажи немаркированных табачных изделий закончено. За совершенное преступление обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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