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ЦБ обсуждает новые ограничения для неквалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 08.07.2019. В процессе подготовки поправок к законопроекту о категориях инвесторов обсуждалась идея приравнять к инвестиционным инструментам валютные вклады и обезличенные металлические счета, пишет «Коммерсантъ». В этом случае доступ к ним неквалифицированных инвесторов может быть ограничен.



Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.



Как пишет издание, если идею воплотят в жизнь, доступ к таким инструментам со стороны наименее защищенной категории неквалифицированных инвесторов могут ограничить.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:43</span><br /><strong>ЦБ обсуждает новые ограничения для неквалифицированных инвесторов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 08.07.2019. В процессе подготовки поправок к законопроекту о категориях инвесторов обсуждалась идея приравнять к инвестиционным инструментам валютные вклады и обезличенные металлические счета, пишет «Коммерсантъ». В этом случае доступ к ним неквалифицированных инвесторов может быть ограничен. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088210-cb-obsuzhdaet-ogranicheniya-dlya-nekvalificirovannyh-investorov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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