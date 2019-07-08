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ЦБ обсуждает новые ограничения для неквалифицированных инвесторов
8 июль 2019 (13:43)
УрБК, Москва, 08.07.2019. В процессе подготовки поправок к законопроекту о категориях инвесторов обсуждалась идея приравнять к инвестиционным инструментам валютные вклады и обезличенные металлические счета, пишет «Коммерсантъ». В этом случае доступ к ним неквалифицированных инвесторов может быть ограничен.
Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
Как пишет издание, если идею воплотят в жизнь, доступ к таким инструментам со стороны наименее защищенной категории неквалифицированных инвесторов могут ограничить.
Идея приравнять обезличенные металлические счета (ОМС) и валютные депозиты к инвестиционным инструментам обсуждалась в начале прошлой недели на закрытой встрече представителей Центробанка с участниками финансового рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
Как пишет издание, если идею воплотят в жизнь, доступ к таким инструментам со стороны наименее защищенной категории неквалифицированных инвесторов могут ограничить.
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