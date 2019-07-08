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«Уральские авиалинии» запускают распродажу билетов по летним направлениям

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила традиционную распродажу билетов по летним направлениям на «бархатный сезон», сообщает пресс-служба перевозчика.



Распродажа действует в период с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. В наличии 10 тыс. билетов по цене от 1 тыс. руб. по России и еще более 200 направлений со скидкой до 50%.



Билеты в продаже можно увидеть на сайте www.uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.



Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе, могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:30</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» запускают распродажу билетов по летним направлениям</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила традиционную распродажу билетов по летним направлениям на «бархатный сезон», сообщает пресс-служба перевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088209-uralskie-avialinii-zapuskayut-rasprodazhu-biletov-po-letnim-napravleniyam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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