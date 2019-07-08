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«Уральские авиалинии» запускают распродажу билетов по летним направлениям
8 июль 2019 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила традиционную распродажу билетов по летним направлениям на «бархатный сезон», сообщает пресс-служба перевозчика.
Распродажа действует в период с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. В наличии 10 тыс. билетов по цене от 1 тыс. руб. по России и еще более 200 направлений со скидкой до 50%.
Билеты в продаже можно увидеть на сайте www.uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.
Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе, могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.
Распродажа действует в период с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. В наличии 10 тыс. билетов по цене от 1 тыс. руб. по России и еще более 200 направлений со скидкой до 50%.
Билеты в продаже можно увидеть на сайте www.uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.
Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе, могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.
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