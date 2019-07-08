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В России могут возобновить продажу алкогольных энергетиков
8 июль 2019 (13:11)
УрБК, Москва, 08.07.2019. В России могут возобновить продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает газета «Известия».
Напомним, что алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт. При введении ограничений их объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.
Однако этот запрет не распространяется на другие страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они считают его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС, сообщает издание.
Напомним, что алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт. При введении ограничений их объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.
Однако этот запрет не распространяется на другие страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они считают его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС, сообщает издание.
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