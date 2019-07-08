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Участие в саммите GMIS в Екатеринбурге подтвердили более 40 стран
8 июль 2019 (12:52)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Более 40 стран заявили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который состоится 9-11 июля в Екатеринбурге. Организатором GMIS-2019 выступает Фонд Росконгресс.
По сообщению пресс-службы фонда, самыми многочисленными будут делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.
Всего в мероприятии примет участие более 2 тыс. человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства. С российской стороны — заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также 13 глав субъектов Российской Федерации.
Среди зарубежных гостей GMIS — главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, генеральный директор Конфедерации индийской промышленности Чандраит Банерджи, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, министр торговли и промышленности Эфиопии Фетлеворк Гебрэ-Эгциабхер, президент Liyu Group Вань Юфэнь, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл и другие.
По сообщению пресс-службы фонда, самыми многочисленными будут делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.
Всего в мероприятии примет участие более 2 тыс. человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства. С российской стороны — заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также 13 глав субъектов Российской Федерации.
Среди зарубежных гостей GMIS — главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, генеральный директор Конфедерации индийской промышленности Чандраит Банерджи, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, министр торговли и промышленности Эфиопии Фетлеворк Гебрэ-Эгциабхер, президент Liyu Group Вань Юфэнь, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл и другие.
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