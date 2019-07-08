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Администрация Екатеринбурга на «Иннопроме-2019» подписала соглашения со Сбербанком и НПО Автоматики

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2016. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 8 июля, на стенде уральской столицы на X международной промышленной выставке «Иннопром-2019» подписал соглашения о стратегическом партнерстве с председателем Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Черкашиным и генеральным директором НПО Автоматики Андреем Мисюрой.



Соглашение со Сбербанком направлено на сотрудничество сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Екатеринбурга. Они намерены развивать сотрудничество в рамках реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на развитие экономики и социальной инфраструктуры Екатеринбурга и взаимодействие по вопросам сотрудничества в сфере финансового обслуживания администрации, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и юридических лиц — исполнителей муниципальных контрактов.



Также документ предусматривает партнерство в области реализации национальных проектов, в том числе «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика».



Соглашение с НПО Автоматики предполагает совместную реализацию проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры, формирование сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга, и рассчитано на долгосрочную перспективу.



Сотрудничество подразумевает организацию интеллектуального пространства, включающего в себя системы управления потоками личного, служебного и общественного транспорта, интеллектуальное парковочное пространство и системы планирования маршрутной дорожной сети.



«Внедрение интеллектуальных транспортных систем является шагом к созданию действительно умного города. Это поможет повысить уровень и качество жизни екатеринбуржцев, а также даст старт инновационному развитию столицы Урала», — прокомментировал подписание соглашения Андрей Мисюра.

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