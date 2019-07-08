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Рынок поддельных люксовых товаров превысил по обороту легальный на 30 млрд рублей
8 июль 2019 (12:14)
УрБК, Москва, 08.07.2019. Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб., в то время как легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Brandmonitor.
Объем продаж реплик люксовых модных брендов достигает 280 млрд руб. в год. Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торговые центры и вещевые рынки. На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. — это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.
В Brandmonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров — распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры.
Объем продаж реплик люксовых модных брендов достигает 280 млрд руб. в год. Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торговые центры и вещевые рынки. На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. — это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.
В Brandmonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров — распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры.
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