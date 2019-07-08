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Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения
8 июль 2019 (12:00)
Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию о доходах населения в российских регионах. Свердловская область заняла в рейтинге 11 место.
На Среднем Урале 9,7% населения находится за чертой бедности, а 1,3% — за чертой крайней бедности.
Согласно опубликованной статистике, в 2018 году в Свердловской области доходы превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 1,85 раза.
По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти. При этом проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства. В ряде стран, в первую очередь США, при очень хорошем состоянии экономики и бизнеса уровень бедности и крайней бедности очень высок.
Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему. Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, при этом есть надежда на ощутимое сокращение уровня бедности за счет реализации ряда анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.
На Среднем Урале 9,7% населения находится за чертой бедности, а 1,3% — за чертой крайней бедности.
Согласно опубликованной статистике, в 2018 году в Свердловской области доходы превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 1,85 раза.
По мнению составителей рейтинга, проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата радикально зарплаты, пенсии и другие доходы не могут вырасти. При этом проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства. В ряде стран, в первую очередь США, при очень хорошем состоянии экономики и бизнеса уровень бедности и крайней бедности очень высок.
Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему. Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами, при этом есть надежда на ощутимое сокращение уровня бедности за счет реализации ряда анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.
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