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ММК представит на «Иннопроме» инновационные криогенные стали

УрБК, Магнитогорск, 08.07.2019. В Екатеринбурге начинает работу международная промышленная выставка «Иннопром-2018», участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



ММК представит на выставке разработанную в 2018 году на комбинате технологию изготовления проката из листовой криогенной стали марки 0Н9, широко используемой при производстве, хранении и транспортировке сжиженного и компримированного природного газа.



По уровню криогенных свойств сталь марки 0Н9 соответствует сталям аустенитного класса (нержавеющим). Она прочнее и дешевле аналогов, что делает ее востребованной при реализации проектов криогенной техники, строительстве объектов транспортировки, использования и хранения компримированного и сжиженного природного газа. Заявленные характеристики подтверждены результатами испытаний. ПАО «ММК» готово провести дальнейшие испытания металлопроката марки 0Н9 на цикличность работы в криогенной среде и на коррозионную стойкость.



Сегодня всё больше ведущих российских нефтегазовых компаний выражают заинтересованность в развитии потенциала технологии СПГ. При этом оборудование, используемое для транспортировки и хранения СПГ (цистерны, трубопроводы и другое), должно выдерживать условия сверхнизких температур — до минус двухсот градусов Цельсия. В настоящее время такая продукция преимущественно поставляется из-за границы, поэтому сталь марки 0Н9 Магнитогорского металлургического комбината является импортозамещающей продукцией. Ее зарубежные аналоги по ТУ 14-101-1082-2016 – X8Ni9+NT640, X8Ni9+QT640, X8Ni9+QT680, X7Ni9 по EN 10028-4; A353 по ASTM A353/A353M; A553 TYPE I по ASTM A553/A553M; SL9N520NNT, SL9N590Q по JIS G 3127.



Десятая международная промышленная выставка «Иннопром-2019» проходит с 8 по 10 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В рамках мероприятия на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 9 по 11 июля пройдет также Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019). Его темой станут природоподобные технологии: биомиметический дизайн и бионика. Цель GMIS-2019 — подчеркнуть важность использования стратегий и схем, созданных природой, для объединения инновационных решений и экологически рационального дизайна. В работе саммита примет участие представительная делегация Магнитогорского металлургического комбината.

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