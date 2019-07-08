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Средний лимит по кредитным картам в России вырос до 53,5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 08.07.2019. Средний лимит по кредитным картам российских банков по итогам мая составил 53,5 тыс. руб. Об этом сообщил РИА «Новости» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, со второго полугодия прошлого года наметился рост данного показателя. Так, в мае 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 53,5 тыс. руб., увеличившись за год на 10,4%», — рассказал А. Волков.



При этом данный показатель с начала года практически не изменился — в январе 2019 года он также составил 53,5 тыс. руб., добавил Волков.

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