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ЦБ зафиксировал в 2018 году почти 700 кибератак на кредитные организации

УрБК, Москва, 08.07.2019. Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации. Такие данные приводятся в «Обзоре основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году», подготовленном Банком России.



В большинстве случаев рассылок вредоносного программного обеспечения злоумышленники применяли спуфинг — подмену электронных почтовых адресов, передает портал «Банки.ру».



Также уточняется, что наибольшее количество атак было выявлено в IV квартале 2018 года, что связано с началом работы автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ.

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