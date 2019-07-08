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В Нижнем Тагиле погиб рабочий НПК «Уралвагонзавод»

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Нижнем Тагиле 6 июля скончался рабочий НПК «Уралвагонзавод», сообщает Tagilcity.ru.



Составитель вагонов не заметил, что один из них отцепился и врезался в полуприцеп МАЗ, который был припаркован рядом с цехом. Мужчина в это время находился на лестнице вагона. В результате удара рабочий скончался.



В пресс-службе УВЗ информационному агентству подтвердили факт гибели рабочего, в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области подробную информацию обещали предоставить позднее.

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