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В центре Екатеринбурга горит жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на пересечении улиц Вайнера и Ленина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в здании горят балконы на 3, 4, 5 этажах.



На первом этаже здания находятся административные помещения, остальные этажи — жилые. Проводится эвакуация людей из здания. В тушении задействованы 7 единиц техники, 24 человека. Тушение пожара и перемещение техники вызвало осложнение дорожной ситуации в городе.



Информации о пострадавших пока не поступало. Пожарные принимают все меры по локализации огня.

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