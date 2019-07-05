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Восемь выпускников программы Группы ЧТПЗ получили дипломы магистров «МИСиС»
5 июль 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Восемь выпускников Лидерской программы Группы ЧТПЗ, реализуемой на базе магистратуры национального исследовательского технологического университета «МИСиС», получили дипломы с отличием. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В церемонии вручения приняли участие генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков и редакционный директор журнала «Forbes» Николай Усков.
«Студенты обучались по двум направлениям: «Металлургия. Технология прокатных производств» и «Машиностроение. Технологические машины и оборудование». На протяжении двух лет они изучали технологии прокатных производств и инновационного оборудования для металлургических изделий в НИТУ «МИСиС», стажировались в цехах Белой металлургии на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах. Вместе с наставниками студенты работали над магистерскими диссертациями, которые были посвящены актуальным темам металлургического производства: например, влиянию технологических переделов на толщину листа-трубы и развитию технологических возможностей стана для прокатки труб из заготовки увеличенного диаметра», — говорится в сообщении.
Группа ЧТПЗ оказывала полную финансовую поддержку студентам во время обучения: предоставляла жилье, компенсировала расходы на переезд и транспорт, выплачивала стипендию в размере 25 тыс. руб.
«Практико-ориентированная система обучения, по принципам которой организована совместная Лидерская программа НИТУ «МИСиС» и Группы ЧТПЗ, позволяет подготовить высококвалифицированных инженеров. Они изнутри знают работу современного металлургического производства и могут разрабатывать прорывные проекты. Обширные знания, которые выпускники Лидерской программы получили во время обучения и практики на реальном производстве, помогут им смогут построить успешную карьеру в Группе ЧТПЗ», — отмечает генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков.
В августе выпускники Лидерской программы Группы ЧТПЗ приступят к работе по нескольким направлениям операционной эффективности компании. Участники Лидерской программы будут трудиться ведущими инженерами в отделе производственных технологий и специалистами в Управлении производственной системы.
В церемонии вручения приняли участие генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков и редакционный директор журнала «Forbes» Николай Усков.
«Студенты обучались по двум направлениям: «Металлургия. Технология прокатных производств» и «Машиностроение. Технологические машины и оборудование». На протяжении двух лет они изучали технологии прокатных производств и инновационного оборудования для металлургических изделий в НИТУ «МИСиС», стажировались в цехах Белой металлургии на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах. Вместе с наставниками студенты работали над магистерскими диссертациями, которые были посвящены актуальным темам металлургического производства: например, влиянию технологических переделов на толщину листа-трубы и развитию технологических возможностей стана для прокатки труб из заготовки увеличенного диаметра», — говорится в сообщении.
Группа ЧТПЗ оказывала полную финансовую поддержку студентам во время обучения: предоставляла жилье, компенсировала расходы на переезд и транспорт, выплачивала стипендию в размере 25 тыс. руб.
«Практико-ориентированная система обучения, по принципам которой организована совместная Лидерская программа НИТУ «МИСиС» и Группы ЧТПЗ, позволяет подготовить высококвалифицированных инженеров. Они изнутри знают работу современного металлургического производства и могут разрабатывать прорывные проекты. Обширные знания, которые выпускники Лидерской программы получили во время обучения и практики на реальном производстве, помогут им смогут построить успешную карьеру в Группе ЧТПЗ», — отмечает генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков.
В августе выпускники Лидерской программы Группы ЧТПЗ приступят к работе по нескольким направлениям операционной эффективности компании. Участники Лидерской программы будут трудиться ведущими инженерами в отделе производственных технологий и специалистами в Управлении производственной системы.
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