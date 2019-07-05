Новости дня

На Южном Урале пресекли вывоз из России более 2 тонн рыбы и морепродуктов без документов

5 июль 2019 (17:22)

УрБК, Челябинск, 05.07.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области пресекло попытку незаконного перемещения из России в Республику Казахстан 2 тыс. 189 кг морепродуктов и свежемороженой рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Рыба направлялась из Екатеринбурга в Алматы.

«В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС перемещение поднадзорного груза было запрещено. В отношении транспортного средства с товаром принято решение о запрете вывоза из РФ и возврате по месту отправления», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: