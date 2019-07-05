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На Южном Урале пресекли вывоз из России более 2 тонн рыбы и морепродуктов без документов
5 июль 2019 (17:22)
УрБК, Челябинск, 05.07.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области пресекло попытку незаконного перемещения из России в Республику Казахстан 2 тыс. 189 кг морепродуктов и свежемороженой рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Продукция была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Рыба направлялась из Екатеринбурга в Алматы.
«В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС перемещение поднадзорного груза было запрещено. В отношении транспортного средства с товаром принято решение о запрете вывоза из РФ и возврате по месту отправления», — говорится в сообщении.
Продукция была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое». Рыба направлялась из Екатеринбурга в Алматы.
«В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС перемещение поднадзорного груза было запрещено. В отношении транспортного средства с товаром принято решение о запрете вывоза из РФ и возврате по месту отправления», — говорится в сообщении.
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