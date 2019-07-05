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ММК провел масштабный ремонт своей научно-технической библиотеки

УрБК, Магнитогорск, 05.07.2019. ММК провел масштабную реконструкцию своей научно-технической библиотеки. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы предприятия.



За несколько последних месяцев в библиотеке, благодаря поддержке руководства ММК, проведен масштабный ремонт, обновлен интерьер, установлена новая мебель и оборудование.



«Преобразования грандиозные. Помещение после ремонта стало больше, светлее, просторнее. Читальный зал превратился в зал совещаний, с возможностью проведения скайп-конференций», — заявила руководитель информационного центра АНО ДПО КЦПК «Персонал» Мария Пушкарская.



Как отмечают представители ММК, сотрудники библиотеки открыли весь фонд, который был закрыт 89 лет (библиотеке в следующем году исполняется 90 лет). И сегодня любой посетитель может с ним ознакомиться, выбрать понравившуюся книгу, журнал, в том числе, и в электронном виде. К слову, в библиотеке установили стеллажи-накопители для хранения журналов. Свежий номер выставляется «лицом» к читателю, следом — на выдвижной полке — предыдущие номера. Есть компьютеры с выходом в интернет, подключенные к базам данных по научно-технической информации. В библиотеку можно прийти и со своим ноутбуком и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.



Ежедневно библиотеку посещают до 100 человек. Сегодня появилась возможность всего за несколько секунд оформить на свой читательский билет книги без ожидания в очереди.



«Установлена станция самостоятельной выдачи книг, которая распознает их названия с помощью радиочастотной идентификации. В свою очередь, примерно на 20 тысяч источников информации нами уже наклеен специальный чип, позволяющий облегчить поиск издания в электронной базе. На чеке, выданном станцией самообслуживания, — названия взятых книг. В качестве читательского билета — пропуск на комбинат. Процесс чипирования продолжается, и вынести книги без записи на электронный читательский билет невозможно — сработают противокражные ворота. А вот вернуть книги можно уже без билета. В Челябинской области подобная технологическая новинка есть пока только в библиотеке комбината», — рассказала Мария Пушкарская.



Отметим, что фонд библиотеки ММК — это около 600 тыс. экземпляров источников информации - научно-технической, естественно-научной, экономической, финансовой. Библиотека подписана на три сотни периодических изданий, треть из которых поступает в электронном виде. У нее более 10 тыс. читателей, преимущественно работников градообразующего предприятия, но библиотека открыта для всех горожан.

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