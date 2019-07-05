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Бригада шахты ЕВРАЗа «Алардинская» с начала года добыла 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Бригада Алексея Комракова участка по добыче угля №1 шахты ЕВРАЗа «Алардинская» с начала года добыла 1 млн т. коксующегося угля марки «КС». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Символический камень миллионной тонны горняки передали руководителям Распадской угольной компании.



«1 млн т. бригада подняла из лавы 6-1-20, которая была введена в эксплуатацию в марте 2019 года после перемонтажа — такой объем добыли всего за 3,5 месяца. Ранее миллионный рубеж перешагнули добычные коллективы шахт «Усковская» и «Ерунаковская-VIII», — говорится в сообщении.



Как отмечают на предприятии, горняки добились высокого производственного результата благодаря грамотной организации труда и новому оборудованию. В этом году компания приобрела для шахты новый лавный конвейер. Для поддержания высоких темпов подготовки очистного фронта был введен в строй новый проходческий комбайн. За 30 дней в мае проходческая бригада Антона Балахнина участка №5 подготовила более 500 метров горной выработки, что стало лучшим результатом в истории предприятия.



«Уголь «КС» шахты «Алардинская» является дефицитной маркой коксующихся углей. Он пользуется высоким спросом у металлургов. Основные потребители ценного сырья — металлургические предприятия ЕВРАЗа. Шахты «Алардинская», «Усковская» и «Ерунаковская-VIII» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа)», — сообщили представители ЕВРАЗа.







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