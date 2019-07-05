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«Уральские авиалинии» отмечают 10-летие рейса Екатеринбург — Пекин

УрБК, Москва, 05.07.2019. Сегодня, 5 июля 2019 года, состоится юбилейный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Пекин, сообщает пресс-служба авиакомпании.



«Ровно 10 лет назад авиакомпания выполнила первый полет из Екатеринбурга в Пекин. Введение регулярного рейса в 2009 году имело стратегическое значение для укрепления экономических и культурных связей между КНР и Уральским регионом. За этот период было перевезено более 370 тыс. 028 человек, а китайское направление стало одним из приоритетных для авиакомпании и аэропорта. С развитием этого направления пассажиры из Китая получили возможность путешествовать в Европу самым коротким путем, а российские граждане — напрямую в столицу КНР», — говорится в сообщении.



«Уральские авиалинии» — одна из первых российских авиакомпаний, которая связала региональные центры России с китайскими провинциями. Мы наладили воздушное транспортное сообщение между Уральским регионом и КНР, а также реализовали программу по развитию международных трансферных авиаперевозок через единый хаб — аэропорт Кольцово. Открыты стыковочные рейсы из Пекина в Рим, Париж и Прагу через Екатеринбург. На российском направлении наибольший интерес у китайских туристов связан с Москвой и Санкт-Петербургом», — рассказал первый заместитель генерального директора, коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.



Напомним, что рейс из Екатеринбурга в Пекин выполняется до пяти раз в неделю. Также авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняет из аэропорта Кольцово полеты в другие города Китая: Харбин и Ордос.

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