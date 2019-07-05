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В Челябинской области предотвратили незаконный ввоз на территорию РФ 14,5 тонн фруктов
5 июль 2019 (15:09)
УрБК, Челябинск, 05.07.2019. В Челябинской области при таможенном контроле на КПП «Троицк» сотрудники регионального Управления Россельхознадзора выявили нарушение при ввозе в РФ 14,5 т слив и яблок из Туркестанской области Республики Казахстан. Как выяснилось, на упаковках продукции отсутствовала маркировка, сообщает пресс-служба ведомства.
«Фрукты были ввезены с нарушением законодательства РФ в области карантина растений: на упаковке, в которой перевозилась продукция, отсутствовала маркировка. Это является нарушением требования Решения Совета Евразийской экономической комиссии. Ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза», — говорится в сообщении.
Транспортное средство с фруктами было возвращено на территорию Республики Казахстан.
«Фрукты были ввезены с нарушением законодательства РФ в области карантина растений: на упаковке, в которой перевозилась продукция, отсутствовала маркировка. Это является нарушением требования Решения Совета Евразийской экономической комиссии. Ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза», — говорится в сообщении.
Транспортное средство с фруктами было возвращено на территорию Республики Казахстан.
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