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S&P: Доля проблемных кредитов в России на конец 2018 года составила 16,7%
5 июль 2019 (15:04)
Доля проблемных кредитов в России на конец 2018 года составила 16,7%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет рейтингового агентства S&P.
Эта цифра была стабильно высокой последние шесть лет — 12,9–17,5%.
При этом общий размер покрытия таких кредитов резервами составляет около 60%, что аналитики считают недостаточным. В будущем, согласно прогнозу, ситуация немного улучшится, но не значительно. В 2019 году доля проблемных займов составит 16%, в 2020 — 15,5%.
В S&P отмечают, что причина заключается в недостатках банковского надзора, низкие темпы экономического роста, повышение необеспеченного кредитования, волатильность рубля и так далее.
Эта цифра была стабильно высокой последние шесть лет — 12,9–17,5%.
При этом общий размер покрытия таких кредитов резервами составляет около 60%, что аналитики считают недостаточным. В будущем, согласно прогнозу, ситуация немного улучшится, но не значительно. В 2019 году доля проблемных займов составит 16%, в 2020 — 15,5%.
В S&P отмечают, что причина заключается в недостатках банковского надзора, низкие темпы экономического роста, повышение необеспеченного кредитования, волатильность рубля и так далее.
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