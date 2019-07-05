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Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге
5 июль 2019 (14:51)
УрБК, Москва, 05.07.2019. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Екатеринбург, где примет участие в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Действительно, на следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки «Иннопром», — сказал он.
Дмитрий Песков добавил, что президент РФ традиционно посетит эту выставку, выступит на GMIS-2019, а также у него состоится ряд других мероприятий в городе.
Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля.
«Действительно, на следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки «Иннопром», — сказал он.
Дмитрий Песков добавил, что президент РФ традиционно посетит эту выставку, выступит на GMIS-2019, а также у него состоится ряд других мероприятий в городе.
Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля.
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