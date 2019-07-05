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Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 12 коп.
5 июль 2019 (14:31)
УрБК, Москва, 05.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 18 коп., до 63,58 руб., евро — на 12 коп. до 71,66 руб.
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