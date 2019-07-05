Метро как драйвер развития

95% жителей Екатеринбурга уверены, что городу необходима вторая ветка метрополитена. Таковы данные опроса, проведенного администрацией Екатеринбурга. Независимые исследования, организованные средствами массовой информации города, показывают схожие цифры. Возможно, это означает, что Екатеринбург обретает настоящую «городскую идею», которая способна не только сплотить жителей, но и стать драйвером развития города.Вторая, «широтная» ветка метрополитена, соединяющая районы ВИЗ и ЖБИ, была изначально заложена в проекте строительства екатеринбургской подземки, сформированном еще в 70-е годы. На ней предполагалось строительство 9 станций: от Верх-Исетской до Каменных палаток. После завершения строительства первой ветки метро в 2012 году вопрос о продолжении работ поднимался неоднократно. Но главной проблемой оставалось и остается отсутствие финансирования.Первая ветка метрополитена в значительной части была построена на средства городской казны. В последние годы строительства поступления из федерального бюджета были минимальными или отсутствовали полностью. В результате сам процесс растянулся на более чем 30 лет. И когда встал вопрос о начале работ на второй ветке, стало очевидно, что без серьезной финансовой поддержки со стороны Москвы реализация такого проекта невозможна. Сейчас работы оцениваются в 80 млрд руб., но эксперты подчеркивают, что сумма эта условна и может увеличиться.С того же 2012 года стали появляться проекты по «увязке» строительства метрополитена с тем или иным крупным международным событием. Была сформирована логика, в рамках которой получить деньги на метро от Москвы можно только в рамках другого масштабного проекта. Так, сначала метро обещали построить в рамках подготовки к ЭКСПО-2020 (в последующем — в борьбе за ЭКСПО-2025 и ЭКСПО-2030). Потом в качестве «реперной точки» стали называть Чемпионат мира по футболу 2018 года, Универсиаду, 300-летие города. Таким образом, просить средства на подземку из федерального бюджета «под событие» вошло практически в привычку.Но сейчас становится очевидным, что вторая ветка Екатеринбургского метрополитена — это самостоятельный проект, который необходимо реализовывать вне зависимости от того, какие события могут пройти или не пройти в городе. Метро востребовано горожанами, оно станет точкой развития для бизнеса, создаст массу рабочих мест, позволит развить новые производства. В будущем — повысит транспортную связность города и задаст ему новый вектор развития — на Запад, в район ВИЗа-Правобережного.«Сегодня мы не можем сказать, что у нас развитая структура метро. Оно все-таки не достроено. А город уже разрастается, задыхается. Проживание в городе будет значительно комфортнее, если у нас появятся новые ветки метро», — пояснил УрБК председатель Уральского отделения РАН, академик РАН Валерий Чарушин.На этом фоне как в администрации Екатеринбурга, так и в среде экономистов, застройщиков и общественников произошел разворот в идеологии строительства. Все эксперты, опрошенные УрБК, считают, что от привязки второй ветки метро к событийности следует полностью отказаться.«Строительство метро к событиям никто и не привязывал, просто так совпадало. Изначально он и задумывался как отдельный инфраструктурный проект, который связан с транспортным обеспечением жителей города. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как продвигать его как отдельный проект, если мы хотим обеспечить транспортную доступность в городе. Как можно еще обеспечить транспортную доступность двух застроенных районов города (ЖБИ и ВИЗ — прим. ред.), тем более через центр, где все очень зажато красной линией?» — задается вопросом генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.«Идею второй ветки нужно выделять в отдельный проект, без привязки к событиям. Это так же, как по дорогам мы видим аналогичную картину, когда регионам выделяют средства на ремонт», — отмечает бывший член городской Общественной палаты, координатор проекта «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб.По его мнению, для того чтобы добиться финансирования проекта, необходимо регулярно подавать заявки в федеральные органы власти и лоббировать эту идею в кабинетах чиновников. Другие эксперты полагают, что у Екатеринбурга достаточно аргументов для продвижения второй линии метро как отдельного инфраструктурного проекта. В частности, председатель Президиума Уральского отделения РАН Валерий Чарушин полагает, что развитие Екатеринбургского метрополитена позволит создать дополнительные точки роста в других районах города. В условиях, когда возможности центра города практически исчерпаны, это даст новый толчок для развития муниципалитета.«Это точно также, как транспортные магистрали определяли и определяют регионы развития. Вот прошла через Екатеринбург железная дорога в свое время, и он стал сразу динамично развиваться. Не прошла через Тобольск — он потерял свое значение неофициальной столицы Сибири. Ирбит, Верхотурье раньше были центрами, потому что через них шла дорога, шли торговые пути. Везде, где шли караваны, возникало развитие, возникала жизнь. Метро — это то же самое, только в миниатюре. У вас есть ветка — и вам удобно: она вас доставляет, перевозит. И этот район начинает развиваться, жить другой динамикой», — полагает В. Чарушин.Алексей Беззуб в свою очередь считает, что горожане могут сами выступить лоббистами строительства.«Жители города должны рублем проголосовать за вторую ветку метро. Если пассажиропоток вырастет, то деньги нам дадут. Поэтому нужно работать с федеральными чиновниками, демонстрируя им востребованность второй ветки, что это окупится, что это нужно городу», — полагает А. Беззуб.По его мнению, федеральные органы власти следует привлекать к проекту второй ветки метрополитена уже на стадии проектирования. В этом же ключе рассуждают и в администрации Екатеринбурга.«Совместно с полномочным представителем президента РФ в УрФО и губернатором Свердловской области мы готовим этот проект к презентации на федеральном уровне, чтобы серьезно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что наши общие усилия увенчаются успехом. Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро — разработанная техническая документация», — заявлял в конце июня 2019 года глава города Александр Высокинский.В рамках этой логики администрацией города начали предприниматься первые шаги по реальному воплощению идеи второй ветки метрополитена в жизнь. В этом угоду впервые за долгое время из городского бюджета выделены деньги на проектирование и составление проектно-сметной документации. Стоимость работ составит 250 млн 450 тыс. руб. Совокупная сумма расходов на развитие подземки в этом году обозначена в размере 351 млн 410 тыс. руб.Начало работ по проектированию, консолидированная позиция жителей, поддержка со стороны делового сообщества и консенсус в региональных и городских управленческих кругах дают повод надеяться, что уже в ближайшие годы «объединяющая идея» города реализуется и вторая ветка Екатеринбургского метрополитена станет реальностью.