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В Екатеринбурге до конца сентября 2020 года закроют движение транспорта на участке улицы Коммунальной

5 июль 2019 (13:34)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Екатеринбурге с 8 июля 2019 года до 30 сентября 2020 года закроют движение транспорта по улице Коммунальной от улицы Технической до улицы Червонной. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«Ограничения связаны со строительством жилого комплекса в границах улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской и прокладкой инженерных сетей», — говорится в сообщении.

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