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На стенде СКБ-банка на «Иннопроме-2019» можно будет сдать биометрические данные

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. СКБ-банк примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая состоится 8-11 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк продемонстрирует синергию двух брендов: СКБ-банка и ДелоБанка, онлайн-банка для предпринимателей.



«На стенде СКБ-банка гости выставки смогут пройти процедуру биометрической идентификации и в дальнейшем пользоваться банковскими услугами удаленно, без визита в банк. Кроме того, на стенде будет работать необычный сотрудник — робот, готовый сделать фото на память и сразу отправить снимок по электронной почте», — говорится в сообщении.



Стенд ДелоБанка ждет настоящих и будущих предпринимателей: здесь можно будет в режиме онлайн открыть счет, протестировать возможности ДелоКассы, распечатать визитку с собственным дизайном и принять участие в розыгрыше ценного приза.



Стенды расположены в I павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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