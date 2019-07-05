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Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о хищении в «Почте России» лотерейных билетов на 2,1 млн рублей

5 июль 2019 (12:57)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела продаж Екатеринбургского почтамта (филиал ФГУП «Почта России»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Бывший сотрудник почтамта обвиняется в присвоении лотерейных билетов в 2017-2018 годах. По условиям договора между ФГУП «Почта России» и организацией купоны поступали в отдел продаж для последующего распространения. Также обвиняемая, будучи начальником отдела, должна была контролировать утилизацию непроданных билетов.

«Реализуя свой умысел, обвиняемая в силу своих должностных полномочий приняла на себя обязанности по утилизации не распространенных отделениями почтовых связей Екатеринбурга и Свердловской области лотерейных билетов. В дальнейшем женщина, находясь на своем рабочем месте, вместо проведения процедуры утилизации забрала вверенные ей лотерейные билеты различных лотерей количеством более 21 тыс., стоимостью 100 руб. за 1 билет», — говорится в сообщении.

Присвоенные билеты женщина использовала в лотереях и затем получала по купонам выигрыши. Общий размер ущерба, причиненного ФГУП «Почта России», оценивается на сумму свыше 2,1 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

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